بسبب الحجاب.. الرئاسة الإيرانية تحقق بظهور فتيات خلف روحاني (صور)‎

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقًا بسبب ظهور فتيات غير ملتزمات بالحجاب الذي يفرضه النظام الإيراني على النساء، خلال خطاب للرئيس حسن روحاني نقلته القنوات الإيرانية بشكل مباشر، أمس الاثنين.

وشنت وسائل الإعلام التي تنتمي للتيار المتشدد، ومن بينها صحيفة ”كيهان“ التابعة للمرشد علي خامنئي، هجومًا على القائمين على تنظيم هذا المهرجان، معتبرة أن ”عدم التزام بعض المشاركات فيه بالحجاب الإسلامي الكامل أمر مثير للشكوك والريبة“.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الرئاسة الإيرانية في بيان صحفي لها نشرته على موقعها الرسمي، إن“الحكومة لم تكن الجهة المخولة في اختيار ودعوة ضيوف المؤتمر، وإنما تم ذلك بواسطة منظمات محلية ومهنية ذات صلة بالبرنامج، ولم يلعب المكتب الرئاسي دورًا في هذه القضية“.

وأضاف أن“القائمين على الحفل طلبوا من الضيوف قبل وحين انعقاد المؤتمر بمراعاة التقاليد والضوابط الإسلامية والثقافية فيما يتعلق بارتداء الملابس“، مشيرًا إلى أنه ”على الرغم من كل هذا، ومع تقديرنا لحساسية المتعاطفين مع المراعاة الكاملة للمعايير الدينية والثقافية، خاصة الحجاب الإسلامي، لم يتم إهمال القضية، وإنما هناك مساعٍ للحصول على أوامر للتعامل مع المخالفين ومتابعتهم“.

وأظهرت لقطات وصور نشرتها مواقع إيرانية ظهور فتيات غير ملتزمات بالحجاب الذي تفرضه طهران منذ العام 1979، والذي يجب أن يغطي جميع الرأس.