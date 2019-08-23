السودان: إطلاق اسم ”حمدوك“ على أحدث السيارات الفاخرة

أطلق سماسرة سودانيون في سوق السيارات بالعاصمة الخرطوم اسم رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك على آخر موديلات سيارات ”تويوتا“ من فئة ”بوكس“ 2020، التي وصلت إلى سوق العاصمة مؤخرًا، وتجاوز سعرها 5 مليارات جنيه سوداني.

ويتفاءل السودانيون بتولي حمدوك رئاسة الوزراء في السودان؛ من أجل تحسين الوضع الاقتصادي بحسب خبرة الرجل الطويلة في مجال الاقتصاد وعلاقاته الواسعة مع المجتمع الدولي، ومسيرته العلمية والعملية.

وتنتظر رئيس الوزراء في السودان جهود كبيرة للخروج بالبلاد من وهنها السياسي والاقتصادي الذي لحق بها منذ ثلاثين عامًا.

وتخطت شعبية ”حمدوك“ تلك المتعلقة بالمجلس السيادي ككل، لدرجة إطلاق اسمه على أحدث موديلات السيارات التي دخلت السودان مؤخرًا.

ودائمًا ما يطلق السماسرة أسماء رموز مجتمعية وإبداعية على موديلات جديدة، مثل الاحتفاء بالفنان السوداني الراحل محمود عبدالعزيز وأغنيته التي طغت على الآفاق ولا تزال منذ مطلع الألفية.

وتطلق الأسماء اللامعة في السودان على السيارات من قبل مسوقيها؛ لأجل ربط الاسم بالسيارة، وهو أمر شائع في السودان.