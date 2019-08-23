وفاة الطفل الكويتي عبدالعزيز الرشيدي تفتح النار على وزير الصحة

فتحت وفاة الطفل الكويتي عبدالعزيز نواف الرشيدي، الذي تعرض لحقنة تخدير على يد طبيب فلسطيني، النار على وزير الصحة الدكتور باسل الصباح.

وفتح مسلسل الأخطاء الطبية جراح الكويتيين، الذين تفاعلوا مع وفاة الطفل، عبر هاشتاغ #الطفل_نواف_الرشيدي وهاشتاغ #وفاة_الطفل_عبد_العزيز_الرشيدي على موقع التواصل ”تويتر“، مطالبين بعقوبات صارمة واستقالة وزير الصحة ووضع حد للشهادات المزورة.

إنا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع .

توفي أبن الاخ والصديق الطفل عبدالعزيز نواف مسلم الرشيدي .

بخطأ طبي .

وهذا ماينذر بوقوع أخطأ طبية في المستقبل مالم يكون هناك قرار حازم في هذا الموضوع.. #الطفل_نواف_الرشيدي

#وفاه_الطفل_عبد_العزيز_الرشيدي — د.عبدالمحسن العازمي (@amra_9797) August 23, 2019

#الطفل_نواف_الرشيدي حسبي الله ونعم الوكيل يارب يصبر قلب أمه????والله يعين ع الشهادات المزوره pic.twitter.com/Oxc1WKMg5u — أ.معالي المطيري (@VHlzJQzkRhhr6kk) August 23, 2019

وتوفي الطفل عبدالعزيز، ويبلغ 7 سنوات من العمر، بحسب ناشطين، عقب دخوله المستوصف التخصصي في الفحيحيل مع والدته لعلاج أسنانه، وبعد إعطائه حقنة تخدير من قبل طبيب فلسطيني (يبلغ 32 عامًا)، تشنج الطفل وتوفي بعدها بلحظات.

وأكد الناشطون أن ”عم الطفل توجه إلى مخفر الفحيحيل لتسجيل قضية، حيث تجاوب مدير التحقيقات مع الواقعة، وأصدر أمرًا بمنع الطبيب من السفر“.

#الطفل_نواف_الرشيدي يالله استلمو كملو ييبو لنا بهالمزورين ووظفوهم بالواسطه واعيالنا واحنا الي ناكلها pic.twitter.com/XwATwaem2l — jamshir1986 (@jamshir1986) August 23, 2019

وشدد عضو هيئة التدريس في كلية التربية، الدكتور عبدالرحمن دويلة، في تغريدة، على ضرورة وجود قانون ينظم مهنة الأطباء وفق المعايير الدولية.

#وفاة_الطفل_عبد_العزيز_الرشيدي إنا لله وإنا إليه راجعون

بعيدا عن التكسبات السياسية هل تقبل الحكومة والنواب تكرار الأخطاء الطبية وهل تنتهي باستقالة الوزير سمو رئيس الوزراء حياة المواطنين مسؤوليتك والمطلوب أن يقدم قانون ينظم مهنة الأطباء وفق اختبارات ومعايير دولية تضمن أرواح الناس — د. عبدالرحمن الدويلة (@Dr_A_ALDUWAILAH) August 23, 2019

وقال المحامي خالد العقاب: “ مراجعة شهادات جميع العاملين بالكادر الطبي واجب لحماية المرضى … لا يعقل أدخل على الدكتور لا أستطيع التركيز ودوخة شديدة ودوران ولا أستطيع الوقوف على رجلي، يجيك على الضغط والسكر ويقولي ماكو شي تبي (( كمام )) !! بالله عليكم شنو أرد عليه؟“.

مراجعة شهادات جميع العاملين بالكادر الطبي واجب لحماية المرضي … لا يعقل ادخل على الدكتور لا استطيع التركيز ودوخه شديده ودوران ولا استطيع الوقوف على رجلي ، يجيك على الصغط والسكر ويقولي ماكو شي تبي (( كمام )) !! بالله عليكم شنو ارد عليه ؟؟ #وفاة_الطفل_عبد_العزيز_الرشيدي — المحامي خالد العقاب (@khaledoqab) August 23, 2019

وأكد ناصر بوبدر أنه ”على وزير الصحة تقديم استقالته وفتح تحقيق بشكل عاجل بالموضوع وإعفاء الطاقم الطبي من المهنة بشكل دائم ومحاسبة المركز التخصصي على الإهمال بعدم وجود سيارة إسعاف بالمركز“.

وأيد الرأي السابق المهندس جسار الجسار، الذي طالب الوزير الصباح بالاستقالة، قائلًا: ”أولا: الله يرحم الطفل عبدالعزيز الرشيدي وأن يكون شفيعًا لوالديه، ثانيًا: لن نقبل بما يسمى لجان التحقيق، كثرة الأخطاء الطبية تحتم إقالة وزير الصحة أو تقديم استقالته فورًا“.

وأضاف: ”سمو الرئيس لا نقبل أن نساوم على حياة المواطنين، فالأخطاء الطبية كثرت ولجان التحقيق لا نعرف عنها شيئًا، فالحل إما إقالة وزير الصحة أو استقالته، ولن نقبل أي أعذار“.

اولا: الله يرحم الطفل عبدالعزيز الرشيدي وان يكون شفيع لوالديه

ثانيا: لن نقبل بمايسمى لجان التحقيق كثرت الاخطاء الطبيه تحتم إقالة وزير الصحه أو تقديم استقالته فوراا #وزارة_الصحة — المهندس / جسار الجسار (@AljassarQ8) August 22, 2019

#وفاة_الطفل_عبد_العزيز_الرشيدي

الوزيرة معصومة المبارك قدمت استقالتها بسبب حريق بمستشفى الفروانية ..

احنا نبيك يا وزير الصحة تقدم استقالتك بسبب وفاة الطفل عبدالعزيز . pic.twitter.com/yJPS4Nepju — القلادي نيوز (@qnewsco) August 22, 2019

لكن ”أم سعود الجيعان“ شددت على ضرورة التحقيق: ”ما ذكره والده يدل إما أنه تم إعطاؤه جرعة زايدة من التخدير أو أن عنده حساسية شديدة من المخدر. إن كان عنده حساسية فلا لوم على الطبيب لأنها تعتبر الحساسية من المخدر من الحالات النادر حدوثها وإذا نتيجة الجرعة الكبيرة هنا الطبيب يكون هو المتسبب بالوفاة“.

بدوره، نقل النائب ماجد المطيري عن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، تأكيده بأنه تم إيقاف الطبيب المسؤول عن وفاة الطفل عبدالعزيز عن العمل ومنعه من السفر احترازيًا.

وقال في تصريحات لصحيفة ”الراي“ المحلية: ”اتصلت بوزير الصحة الشيخ باسل الصباح وأبلغني أنه تم إيقاف الطبيب المسؤول عن وفاة طفل الفحيحيل عن العمل ومنعه من السفر احترازيًا، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق التي شكلت من عملها؛ للتأكد من مدى مسؤوليته عن وفاة الطفل في مستوصف الفحيحيل التخصصي للأسنان“.

وقال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية د.حمود الخضير: ”بلغني أن وزارة الصحة ستحقق في وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي وهي خطوة مطلوبة وضرورية، لكن الأهم أن تستعجل الوزارة في التحقيق“.

وأضاف: ”سنتابع هذه القضية لحين محاسبة المقصر واتخاذ إجراءات تصحيحية للحد من الأخطاء الطبية القاتلة“.