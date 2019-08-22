قناة ”إم بي سي“ تفتتح نسختها المغربية سبتمبر المقبل (صورة)

وجه مركز تلفزيون الشرق الأوسط دعوات لعدد من الفنانين والوجوه الإعلامية البارزة، لحضور حفل افتتاح قناة ”إم بي سي“ المغرب من مراكش خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيعرف الحفل المقرر تنظيمه بأحد أكبر المنتجعات السياحية بالمدينة، كبار المسؤولين بالقناة، وسيقوم بإحيائه مطربون مغاربة ومصريون حسب موقع ”الجريدة24“.

وكانت المجموعة الإعلامية قد صورت الإعلان الترويجي للقناة الجديدة في إستوديوهات ”ام بي سي“ في مدينة دبي، بمشاركة وجوه معروفة في عالم الفن والإعلام، كالنجم الأمريكي فان ديزل، والإعلاميين المعروفين بالعالم العربي: مصطفى الاغا ورزان مغربي وشريف عامر، وغيرهم.

وكان مازن حايك المتحدث الرسمي باسم المجموعة، قد أعلن خبر افتتاح“إم بي سي“ المغرب خلال شهر رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن القناة ستهتم بكل الإنتاجات الفنية بشمال أفريقيا، (المغرب وتونس والجزائر)، على غرار قناة ”ام بي سي“ مصر، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذُ إطلاقها عام 2012.

وكان من المقرر إطلاق المشروع في شهر تموز/يوليو 2019 من مدينة الدار البيضاء، إلا أن ظروفًا سياسية أجّلت الأمر.