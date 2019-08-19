بنود في نظام السفر الجديد تفاجئ السعوديات

أشاد كثير من السعوديات، بينهن أكاديميات من مختلف التخصصات، وشابات جامعيات، بنظام وثائق السفر الجديد بعد إجراء تعديلات عليه ونشره للعلن، اليوم الإثنين، حيث فاجأت بعض البنود الجديدة نساء المملكة بتسهيلات فاقت توقعاتهن.

وفور نشر المديرية العامة للجوازات في السعودية نظام السفر بشكله الجديد، شاركت كثير منهن فقرات من البنود الخاصة بمنح النساء حرية استخراج جواز السفر ومغادرة المملكة دون اشتراط موافقة ولي الأمر، التي مثلت أهم بنود الولاية المفروضة عليهن قبل أن تسقطها الرياض.

نشرت اليوم في موقعها الرسمي المديرية العامة للجوازات في السعودية pic.twitter.com/QOhDc56dq7 — دانة العلمي | Dana (@DanaALalami) August 19, 2019

كما ركز عدد منهن على البنود غير المتوقعة التي شكلت مفاجأة لهن، مثل السماح للأم الحاصلة على حق حضانة أطفالها باستخراج جوازات سفر وإصدار تصريح بالسفر لهم دون الرجوع للأب كما كان ساريًا في الماضي.

وهذي #لائحة_الجوازات_الجديدة وفيها:

١/سفر من تعدى٢١عام دون اذن ولي أمر -ذكر او انثى-

٢/استخراج جواز السفر واذن السفر للمحضون: بيد من بيده الحضانة"أم أو أب"

٣/المبتعثون و"المبتعثات" يحق لهم السفر دون اذن ولي الأمر، حتى لو كانوا تحت٢١عام مبارك لكل نساء وطني هذا الوطن وقيادته ????????❤️ pic.twitter.com/DlUh5stZ4n — همسه السنوسي ???????? #MbS (@hamssonosi) August 19, 2019

وتحدثت أخريات عن البند الذي يتيح للسعوديات اللواتي تقل أعمارهن عن 21 عامًا باستخراج جواز سفر ومغادرة المملكة دون موافقة ولي الأمر، بشرط أن يكن متزوجات أو مبتعثات للدراسة في الخارج، أو موظفات في مهمة رسمية خارجية.

وقالت الناشطة الحقوقية السعودية سعاد الشمري، في تعليقها على النظام الجديد للسفر: ”رسميًا.. سقطت وفرحتن كأنها لحظة الولادة التي تنسيك كل آلام طلب الخلاص وانتظار الفرج الأمهات يفهمن قصدي ولا كأن هناك كان ما كان من ألم الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه أن أرسل لنا المُـخَـلِـص المنقذ #محمد_بن_سلمان كل من صدقه وآمن به لم يخذل ومن عز لعز“.

رسميا .. سقطت وفرحتن ????

كأنها لحظة الولاده التي تنسيك كل آلام طلب الخلاص وانتظار الفرج

الأمهات يفهمن قصدي

ولا كأن هناك كان ما كان من الم

الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه ان أرسل لنا المُـخَـلِـص المنقذ #محمد_بن_سلمان كل من صدقه وامن به لم يخذل ومن عز لعز????️#لايحه_الجوازات_الجديده pic.twitter.com/BbyH0Lgxz0 — سعاد الشمري (@SouadALshammary) August 19, 2019

وباركت الناشطة السعودية غادة العيدي لنساء بلدها التعديل الجديد في نظام وثائق السفر، قائلةً: ”مبروك للنساء والمرأة السعودية، النظام أنصفنا، شكرا #محمد_بن_سلمان #لائحة_الجوازات_الجديدة“.

وشاركت الكاتبة هيلة المشوح في احتفال السعوديات الافتراضي بإسقاط ولاية الرجل عنهن في قضايا السفر، وقالت في تغريدة لها: ”الرجال الأسوياء يشاركون النساء الفرحة.. والذكور يلطمون!“.

الرجال الأسوياء يشاركون النساء الفرحة ..

والذكور يلطمون!#لايحه_الجوازات_الجديده — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) August 19, 2019

وكتبت مغردة تدعى علياء في مشاركتها: ”#لائحة_الجوازات_الجديدة الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا وأخيرًا تم اعتبارنا بشر ولنا حقوق، شكرًا لملكنا الحبيب وولي العهد الله ينصركم زي ما ناصرتوا النساء“.

#لائحة_الجوازات_الجديدة الحمدلله حمدا كثيرا طيبا وأخيرا تم إعتبارنا بشر ولنا حقوق ????????شكرا لملكنا الحبيب وولي العهد الله ينصركم زي ما ناصرتوا النساء????????????????♥️ pic.twitter.com/trEH8f81p2 — ♥️????Alya????????1114????????????♥️ (@blackhair70) August 19, 2019

وشارك المحامي عبدالرحمن اللاحم مواطناته فرحهن بنظام السفر بشكله الجديد، وقال في تعليق له: ”إسقاط الولاية عن المرأة كوم وهذي المادة كوم ثاني.. (السماح للحاضن أو الحاضنة بإصدار… و السفر بالمحضون) هذي المادة أنهت قصص من المآسي عاشتها سيدات حُرمن من السفر لأن أزواجهن السابقين يرفضون سفر أبنائهم الصغار تعنتًا فتضطر الأم الحاضنة للجلوس معهم“.

إسقاط الولاية عن المرأة كوم وهذي المادة كوم ثاني ..

(السماح للحاضن أو الحاضنة بإصدار و السفر بالمحضون)

هذي المادة انهت قصص من المأسي عاشتها سيدات حُرمن من السفر لأن أزواجهن السابقين يرفضون سفر ابناءهم الصغار تعنتاً فتضطر الأم الحاضنة للجلوس معهم.

#لائحة_الجوازات_الجديدة pic.twitter.com/ncFZisb7jT — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) August 19, 2019

وقالت الباحثة الاجتماعية السعودية أماني العجلان عن التغيير الجديد: ”#لائحة_الجوازات_الجديدة وصورة للوائح القديمة التي كانت تستثني المرأة. #تمكين_المرأة فوق ٢١ سنة والحاضنة والطلاب من هم دون ٢١ سنة من إصدار جوازات سفر والسفر بدون موافقة ولي الأمر.. الآن أصبحنا مواطنات كاملات الأهلية حسب أنظمة الدولة“.

#لائحة_الجوازات_الجديدة وصورة للوائح القديمة التي كانت تستثني “المرأة”.#تمكين_المرأة فوق ٢١ سنة والحاضنة والطلاب من هم دون ٢١ سنة من اصدار جوازات سفر والسفر بدون موافقة ولي الأمر .. الآن اصبحنا مواطنات كاملات الأهلية حسب انظمة الدولة ???????????????????? pic.twitter.com/Rt0UhXC2Yn — أماني العجلان???????? (@AmaniAAJ) August 19, 2019

وكشفت السعودية عن إجراء تعديل على نظام وثائق السفر لصالح النساء مطلع الشهر الحالي، على أن تسري تلك التعديلات في نهاية الشهر الجاري نفسه.

وتضمنت التعديلات التي أوردتها الجوازات السعودية على موقعها الرسمي، أن المواطنين السعوديين الذين تجاوزوا سن 21 عامًا، من الجنسين، يحق لهم استخراج جوازات السفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

كما تضمّنت الإجراءات الجديدة أن موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز تكون لمن هم أقل من 21 سنة فقط، فيما يُشترط لسفر المواطنين ممن هم دون سن 21 عامًا أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وتنص التعديلات على اشتراط موافقة الأب لاستخراج أو تجديد جواز السفر وتصريح السفر بالنسبة للأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21عامًا، فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفیین فلأحد الأخوة لمن بلغ 21 عامًا فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة؛ إصدار جوازات سفرھم والتصريح لھم بالسفر، أو من يفوضه النظام.

كما تضمنت التعديلات الجديدة أنه ”يحق للحاضن أو الحاضنة – سعوديي الجنسية- إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون أو التصريح له“.

وتغلق السعودية بالتعديل الجديد لنظام وثائق السفر مطالبات نسائية متواصلة منذ سنوات طويلة، واظبت السعوديات فيها على انتقاد تقييد حرية سفرهن.