السعودية.. إعادة ”رضيع بريدة“ إلى ذويه والكشف عن هوية الخاطفة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، أن المرأة التي خطفت طفلًا رضيعًا في غفلة من أهله من داخل مستشفى الولادة ببريدة، وألقي القبض عليها في وقت سابق، مواطنة في العقد الرابع من عمرها.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخاطفة والعثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، حيث تبين أن الخاطفة ”مواطنة أربعينية“، فيما جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وكانت ”صحة القصيم“ أعلنت عبر حسابها في موقع ”تويتر“، اختطاف الرضيع من المستشفى، يوم الجمعة، خلال وقت الزيارة الرسمية، عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم.

ولم يتم الكشف إلى الآن عن ملابسات الواقعة والأسباب التي دفعت المرأة المتهمة لاختطاف الرضيع، وما إذا كانت هناك علاقة تربطها بالأسرة.