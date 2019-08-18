تقليد مبهر.. زوجان يتناولان كعكة زفافهما منذ نصف قرن (صور)

يواصل زوجان أمريكيان وحدهما، تناول كعكة زفافهما، منذ نحو نصف قرن، بعد أن قررا ألا يشاركهما الضيوف في ذلك، بدلًا من تناولها ليلة الزفاف.

وقال دافيد كاوبورن وزوجته من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إنهما يحتفظان بالكعكة في الثلاجة، ويتناولان قطعة منها فقط في الذكرى السنوية لزفافهما الذي حدث العام 1970.

وأشار إلى أنه قام وزوجته بذلك، وفقًا لتقاليد محلية يُعتقد بأنها تجلب الحظ، مضيفًا أن قطعة من الكعكة لا تزال في الثلاجة على الرغم من مرور 49 عامًا على زفافهما.

وقالت الزوجة البالغة من العمر 74 عامًا، إن الكعكة تعتبر ”أكبر سنًا من جميع أبنائنا الثلاثة وأحفادنا الأربعة“، مضيفة: ”ما نقوم به هو أمر رومانسي مثير نحبه كثيرًا“.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الزوجين تلقيا الكعكة البالغ قطرها نحو 13 سم كهدية زفاف من أقربائهما، فيما قال أولادهما وأحفادهما إنهم يشعرون بـ ”الإعجاب والإثارة لهذا الالتزام من جانب الزوجين طوال تلك الفترة“.