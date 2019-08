وفاة 5 أطفال إثر حريق بدار رعاية في بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

View this post on Instagram

قال مسؤولون ووسائل إعلام، إن خمسة أطفال لقوا حتفهم في حريق اندلع بمنزل يستخدم كدار رعاية، في مدينة ”إري“ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، يوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام، أن صبيين فرا من دار الرعاية عبر نافذة واستغاثا بالجيران. وقال جاي سانتوني، مدير خدمة الإطفاء في إري، لوسائل إعلام محلية، إن نحو ثمانية أشخاص حوصروا وسط النيران، بينهم خمسة أطفال. وذكرت وسائل إعلام، أن أحد الجيران سمع صراخ الصبيين وحاول الدخول إلى الطابق الأول من المنزل، لكن النار أجبرته على التراجع. #إرم_نيوز #فيديو #أخبار #حريق #أطفال #أمريكا #usa #ولاية #جرائم #نار #هاشتاق #Hashtag #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #فيديو #ترند #trend #video