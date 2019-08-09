يستعد لتجنيس أبنائه في كندا.. الانتقادات تلاحق برلمانيًا ”إخوانيًا“ هاجم لبس متطوعات بالمغرب

تعرض النائب في البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية علي العسري لانتقادات لاذعة، بعد أن هاجم متطوعات من بلجيكا بسبب لباسهن. في وقت يسعى لتجنيس أبنائه في كندا، مستغلًا رئاسته للجنة الصداقة المغربية الكندية بمجلس المستشارين، الأمر الذي يعتبر مناقضًا لموقفه.

كما تبين أن السياسي الإسلامي، الذي هاجم المتطوعات البلجيكيات، هو أيضًا عضو في لجنة الصداقة المغربية البلجيكية.

وفي سياق ردود الفعل على هذه التدوينة، قدم المستشار عن حزب الأصالة و المعاصرة ”الحو المربوح“ استقالته من لجنة الصداقة مع كندا، وبرر قراره في تصريح لموقع ”الزنقة20″ قال فيه :“لا يشرفني أن أكون عُضوًا بمجموعة للصداقة مع بلد صديق وكبير ككندا يرأسها شخصٌ وقح“.

وأضاف: ”كيف لنا كأعضاء بمجموعة الصداقة مع كندا أن نسافر إليها مع هذا الشخص وهو ذو أفكار متطرفة، وأساء لسمعة بلدنا بتصريحاته“.

وكان علي العسري قد اعتذر عن تدوينته بضغط من رئيس الحكومة والأمين العام لحزبه سعد الدين العثماني، بعد أن تداولتها وسائل الإعلام العالمية، ودفعت بلجيكا إلى اتخاذ قرار بمنع الفوج الثاني من المتطوعات من السفر إلى المغرب، كما قررت جمعية l’ASBL Bouworde الفلامية وقف نشاطها في المغرب.