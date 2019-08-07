طرد نائبة كينية من جلسة برلمانية بسبب رضيعها (فيديو)

طرد البرلمان الكيني، اليوم الأربعاء، نائبة بسبب اصطحابها رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر، إلى إحدى الجلسات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبينما كان البرلمان الكيني يناقش حلًا للنزاع الحدودي مع الصومال المجاورة، دخلت النائبة زليخة حسن إلى القاعة ومعها رضيعها.

وذكرت صحيفة ”ستار“ المحلية أنه تم تعليق عمل الجلسة لمدة 15 دقيقة بعد دخول النائبة، وجرى طردها بعد ذلك.

وقالت زليخة حسن إن ”ظرفًا طارئًا“ أجبرها على إحضار طفلها إلى الجلسة.

غيّر أن رئيس البرلمان، كريستوفر أوموليلي، قال إن تلك الخطوة ”لم يسبق لها مثيل“، وأمر بطردها.

وقالت زليخة لصحفيين خارج البرلمان:“بينما نطالب بمزيد من التمثيل النسائي في البرلمان، نحن بحاجة إلى توفير أجواء صديقة للأسرة داخله“.

وأثار طرد النائبة من الجلسة البرلمانية ردود أفعال متباينة داخل المجلس.

واعتبر زعيم الأغلبية في البرلمان، آدن دوالي، تصرف النائبة ”خارجًا عن النظام“ و“سوء سلوك جسيمًا“، و“تجب علينا حماية هيبة البرلمان“، فيما اقترح أحد النواب توفير مكان للرضاعة الطبيعية داخل البرلمان.

وتم إقرار مشروع قانون، العام 2017، يلزم أصحاب العمل الكينيين بتوفير مساحة للأمهات لمراعاة وإرضاع أطفالهن، لكن هذا الأمر لم ينسحب على البرلمان.