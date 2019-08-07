تشكيل نادي الزمالك ضد ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا‎

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري على جزء كبير من التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء استقرار طارق يحيى المدير الفني للفريق الأبيض على التشكيل بعد تجربة عدد من اللاعبين في المباراة الودية أمام ”المتحدة“ التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

ويفقد الزمالك جهود ثلاثة لاعبين من عناصره الأساسية، وهم طارق حامد وفرجاني ساسي بعد حصولهما على راحة من جانب الجهاز الفني، ومحمود علاء مدافع الفريق نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيل منذ أن تعرض للإصابة بارتجاج خفيف في المخ خلال مشاركته أمام الأهلي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك ضد ديكاداها الصومالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبدالغني، محمود حمدي ”الونش“، حمدي النقاز.

الوسط: محمود عبدالعزيز ”زيزو“، محمد حسن، كريم بامبو.

الهجوم: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، عمر السعيد.