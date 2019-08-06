الكويت توقف تجديد جوازات سفر ”البدون“

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن وقفها تجديد جوازات سفر فئة غير محددي الجنسية ”البدون“، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في ”تويتر“، أنه ”سيتم إيقاف العمل بتجديد جوازات سفر المقيمين بصورة غير قانونية، وسيتم معاودة العمل في وقت لاحق“.

وأوضحت أن ”الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة في استقبال طلبات حالات الدراسة والعلاج بالخارج وذلك أثناء الفترة الصباحية مع استمرار استلام جوازات السفر خلال الفترة المسائية“.

ولم تكشف ”الداخلية“ عن مزيد من التفاصيل بشأن قرارها وقف تجديد جوازات البدون وأسبابه.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.