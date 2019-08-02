ليلة حمراء لبوريس جونسون في مطعم إيطالي (صور)

شوهد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وصديقته كاري سيموندز وهما يستمتعان بأمسية رومانسية في مطعم إيطالي الليلة الماضية.

وزار الثنائي مطعم ”ماما ميا“ في شرق شين، جنوب غرب لندن، وقضيا حوالي 3 ساعات بصحبة بعضهم البعض، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ورصد بوريس وكاري خارج المطعم الإيطالي، ويبدو أن سيموندز كانت تمسح برفق على سترة بوريس، وبعد محادثة قصيرة، دخل الثنائي في سيارة معًا.

و“ماما ميا“ هو مطعم تديره عائلة أنشئ لأول مرة في عام 1977، ويقدم الأطباق بما في ذلك سمك أبو سيف المشوي ولحم العجل.

يأتي ذلك بعد أن قام جونسون وسيموندز، وهما أول ثنائي غير متزوج يقيمان في داونينغ ستريت، بإزالة الأثاث القديم لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في وقت سابق من ذلك اليوم.

واختار الثنائي الشقة الأكبر المكونة من 4 غرف نوم في رقم 11 داونينغ ستريت بدلًا من مقر الإقامة الرسمي الأصغر في رقم 10، والذي يتخذه المستشار البريطاني الجديد ساجيد جافيد.

وكان بوريس قد انفصل عن زوجته الثانية مارينا في سبتمبر بعد طرده من منزل العائلة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقترح الزواج على كاري بمجرد الانتهاء من طلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وكان جونسون وسيموندز يعيشان معًا في شقتها في كامبرويل، جنوب لندن، وفي الأماكن العامة، واحتفظت كاري بمسافة بعيدة عن رئيس الوزراء، ولم تحضر الحفل الذي انتُخب فيه، ووقفت في نهاية داونينغ ستريت تراقبه وهو يلقي خطابه الأول خارج رقم 10.