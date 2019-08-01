جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يصطحب صديقته لمقر إقامته الرسمية (صور)

شوهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندز وهما يدخلان ”داوننغ ستريت“ معًا للمرة الأولى، حيثُ يعتبرا أول ثنائي غير متزوجين يعيشان رسميًا في المنزل رقم 10، وهو مقر إقامة رئيس الوزراء.

وظهرت سيموندز البالغة من العمر 31 عامًا، مبتهجة وهي تلف ذراعها حول صديقها جونسون عند وصولهما إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، قبل منتصف الليل لقضاء الليلة الأولى لهما هناك، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووصلت سيموندز، التي كانت ترتدي ثوبًا صيفيًا منقوشًا باللون الأحمر والأخضر، في سيارة جاكوار فضية مع حارسين شخصيين في حوالي الساعة 8 مساءً قبل خروجها من داونينغ ستريت لمقابلة جونسون، ثم وصل الثنائي إلى المنزل معًا بعد حوالي 4 ساعات، بعد تناول العشاء والمشروبات في وسط لندن.

وانفصل جونسون عن زوجته الثانية مارينا في شهر أيلول/سبتمبر بعد طرده من منزل العائلة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقترح الزواج على كاري بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق.

وكان جونسون وسيموندز يعيشان معًا في شقتها بكامبرويل، جنوب لندن، وفي الأماكن العامة، احتفظت كاري بمسافة بعيدة عن رئيس الوزراء، ولم تحضر الحفل الذي انتُخب فيه، ووقفت في نهاية داونينغ ستريت تراقبه وهو يلقي خطابه الأول خارج رقم 10.