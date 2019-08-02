مصر توضح حقيقة اقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الجمعة، حقيقة اقتحام أحد الملتحين لمسجد الحسين وسط العاصمة القاهرة، أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بعد انقطاع البث التلفزيوني المباشر للخطبة.

وقال الشيخ طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية إنه ”لا صحة لما تم تداوله من أسباب لانقطاع البث المباشر، بسبب اقتحام أحد الملتحين ساحةَ المسجد أو خلافه“.

وأضاف طايع أن الانقطاع وقع بسبب عطل فني بسيارة النقل المباشر الخاصة بالتلفزيون المصري، وجرى استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن ”مساجد الأوقاف آمنة، وأن المسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد“.

أما الإعلامي مصطفى بكري، عضو البرلمان المصري، فكتب عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“، أنّه كان شاهدًا على الواقعة حيث يجلس في الصف الأول، وأنّ ”أحد المصلين حاول المرور أمام الصف الأول للسلام على أحد الحاضرين، فقام أحد الحراس بمنعه وانتهى الأمر“، نافيًا ما تردد بشأن محاولة اقتحام المسجد.

يذكر أن مسجد الإمام الحسين بمنطقة حي الأزهر، يعد من أهم وأبرز المساجد في العاصمة المصرية، حيث يستقبل ملايين الزائرين سنويًا من مصر وبعض الدول العربية والإسلامية.