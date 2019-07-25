حملة دعم لسائق أجرة سعودي لمنع ”أوبر“ من فصله بسبب راكبة

شارك عدد كبير من مواطني المملكة، في حملة دعم لسائق أجرة سعودي بهدف منع شركة ”أوبر“ من تسريحه على خلفية شكوى راكبة قوبلت بانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف مع السائق.

وبدأت القصة، عندما نشرت إسراء الميمني صورة لسيارة تكسي استقلتها، منتقدة نظافة السيارة، لترد الشركة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ بطلب بيانات السائق لمتابعة الشكوى.

مرحبًا إسراء، نأسف لسماع أنكِ واجهتِ تجربة سيئة. يرجى مشاركتنا رقم الهاتف المرتبط بحسابكِ وتفاصيل المشوار المقصود (التاريخ، الوقت وإسم سائقكِ) في رسالة خاصة حتى يمكننا المراجعة وتقديم الدعم اللازم. — أوبر السعودية (@Uber_KSA) July 24, 2019

ووجدت الصورة تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تناقل صورة لتغريدة منسوبة لسائق السيارة ويدعى محمد، يقول فيها إن الشركة فصلته على خلفية تلك الشكوى.

وانهالت الانتقادات على سارة، وعرض محامون سعوديون على السائق مساعدته مجانًا في رفع دعوى ضد الراكبة، وتكفل آخرون بتغيير فرش سيارته.

ويقول مدونون سعوديون وبينهم محامون، إن نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مخالف للقوانين، لاسيما أن جزءًا من وجه السائق يظهر فيها، كما أن فرش السيارة قديم وليس متسخًا كما زعمت الراكبة إسراء.

اولا لو نركز بالسياره نظيفه مره بس الجلد راح من الشمس،ثانياً يمديها تشتكيه بالتطبيق وترفق لهم الصور وراح يردو عليها بنفس الدقيقه،تجي تويتر وتشهر فيه ليه؟بكل الحالات هيا غلطانه وحركتها وسخه واوبر غلطو لما فصلوه،تبغى تنشهر وبس هذا الي فهتمه من السالفه كلها #اسراء_و_سياره_اوبر pic.twitter.com/ToQX045cL7 — Shahad (@shadhd1) July 25, 2019

من حق أي عميل ان يطالب بخدمة جيدة مقابل ما يدفعه من مال؛ و لكن التصوير و اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي مرفوض وهذا هو سبب ردة فعل المجتمع..#اسراء_و_سيارة_اوبر pic.twitter.com/AEiIt2Xk5D — عناد بن شعيفان ???????? (@Shaifany) July 25, 2019

قطع الاعناق ولاقطع الأرزاق ???? .. صغيييره الدنيا وسريع دورانها يااسراء خليك متذكره هالشي #اسراء_و_سياره_اوبر pic.twitter.com/RSqUVWMXnw — العنود (@al3s99) July 25, 2019

وأعلن السائق السعودي اليوم الخميس، أن محامية سعودية ستتكفل بمتابعة دعوى ضد الراكبة إسراء التي دافعت عن نفسها بعد موجة الانتقادات التي طالبتها.

اتمنى الناس تفهم طرف الشماغ مو تشهير.. اسمه صورته رقمه عنوان بيتهم دا التشهير، غير كدا مو تشهير مو تشهير مو تشهير. — إسراء الميمني (@Imaymani) July 24, 2019

وشكر السائق مواطنيه الذين وقفوا بجانبه وساعدوه، وطلب منهم التوقف عن تقديم عروض المساعدة لديه، لأنه اتفق مع أحدهم على تغيير فرش سيارته.

خلاص تكفل فالسيارة صاحب محل اعتذر الخاص فل والله يسعدكم دنيا واخره ❤️ — Mohmmed (@Aiijr) July 24, 2019

الفقر مو عيب.. شوية نظافة ما تضر راح بالعكس تزيد تقييمه و دخله.. بطلوا غباء ما يخسر شيء لو نظف سيارته و اشتغل في اوبر اما كدا راح يفصلوه لان شروط البرنامج سيارة جديدة و نظيفة بطلوا استشراف الله **** https://t.co/lTYyxOSU2O — إسراء الميمني (@Imaymani) July 24, 2019

ولم تعلق ”أوبر“ على الجدل الذي رافق القصة حتى ساعة إعداد التقرير.

وتستقطب شركات النقل الداخلي عن طريق التطبيقات الذكية، مثل ”أوبر“ و ”كريم“ عددًا كبيرًا من السعوديين الباحثين عن عمل، أو الراغبين بزيادة مداخيلهم الشهرية، فيما انضمت سعوديات أيضًا في الآونة الأخيرة للعمل كسائقات تكسي بعد السماح للنساء بقيادة السيارات العام الماضي.