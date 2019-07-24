السعودية.. حقيقة فرض رسوم على الأنشطة التجارية العاملة لمدة 24 ساعة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية توضيحًا بشأن ما تداول عن فرض رسوم تصل 100 ألف ريال (27,000 دولار) على الأنشطة التجارية التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وبينما لم تتطرق الوزارة لحقيقة المبلغ، قالت عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إنها لا تزال تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، مؤكدة أنها ستسهل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص تمكينًا للمنشآت وتحفيزًا لأعمالها.

وأضافت أن المقابل المالي لن يكون ”قيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات، وسوف يراعى في تحديده الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لحاجة المجتمع لها، مثل الأنشطة الطبية، ومرافق الإيواء، ومحطات وقود الطرق السريعة“.

وأكدت أنه سيتم الأخذ بالاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة، ومواقعها في المدن وفق معايير محددة بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.

وتغلق المحلات التجارية بالسعودية قبل القرار الآنف، أبوابها لمدة 6 ساعات يوميًا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.