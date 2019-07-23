مصرع 3 مراهقين غرقًا بمستنقع مائي في عسير السعودية (صور)

لقي 3 مراهقين مصرعهم، غرقًا بمستنقع مائي في مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، في منطقة عسير بأقصى جنوب غرب السعودية.

وفقد الشبان الثلاثة في المستنقع مساء الاثنين، قبل أن تحضر فرق الدفاع المدني، وتبدأ عملية البحث عنهم، لتعثر على جثثهم في المستنقع.

وقالت تقارير محلية إن أحد المتوفين في الـ 16 من عمره، والآخرَين يصغرانه بعام تقريبًا، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الغرق.

ويلجأ بعض سكان المراكز البعيدة عن المدن الكبرى لمياه الوديان والمستنقعات للسباحة والتسلية في بعض الأحيان، وتنتهي بعض هذه الممارسات بحوادث غرق.