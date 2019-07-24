أمير مكة: أتألم عندما أقول ”سناب شات“ (فيديو)

شدّد أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، خالد الفيصل، على ضرورة استخدام كلمات عربية بديلة عن الأجنبية، وذلك أثناء إعلانه عن جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد في فروعها الأربعة.

وأثناء حديث الأمير الفيصل عن الجائزة، قال: ”أنا مضطر، لأن أقول سناب شات، لأني أتألم لعدم وجود كلمة عربية لهذه، وأرجو إيجاد كلمة عربية مرادفة لأني لأن أقول هذه الكلمة مرة أخرى بغير اللغة العربية“.

يذكر أن أمير منطقة مكة، أعلن عن نصف مليون ريال (153,000 دولار) قيمة جائزة الإعلام الجديد، مؤكدًا أنها تضم 4 فروع، وهي الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، و“سناب شات“.

وعُرف عن الأمير خالد الفيصل اهتمامه الشديد باللغة العربية، وعدم قبوله ترديد كلمات أجنبية أثناء إلقائه أي كلمة.