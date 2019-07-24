سعوديات يتسببن بفوضى وإرباك بعد ”رسالة خاطئة“ (فيديو)

تسببت رسالة أرسلت عن طريق الخطأ بقبول المتقدمات إلى كلية التقنية للبنات في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، بفوضى عارمة وازدحام شديد وانتقادات طالت الكلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، العشرات من الفتيات اللواتي تجمعن في مبنى الكلية وسط فوضى عارمة بعد تلقيهن رسالة نصية تفيد بقبولهن في الكلية، إلا أنه وبعد وصولهن إلى الكلية أرسلت لهن رسالة أخرى، تفيد بأن الرسالة كانت خاطئة، وأن القبول يشمل خريجات دفعة هذا العام فقط.

#صور متداولة لرسائل #كلية_التقنية_خميس_مشيط للبنات الخاطئة والمليئة بالأخطاء الإملائية والتي تسببت في حالة من الفوضى . pic.twitter.com/xntdhHwHZk — موثوق (@mawthouq1) July 23, 2019

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قال والد إحدى الفتيات إن ابنته تلقت رسالة تطلب منها الحضور بالمستندات لإنهاء إجراءات القبول، وبعد الحضور تم تحويلها للكشف الصحي، وسط ازدحام شديد، إذ فوجئت جميع المتواجدات برسالة اعتذار، موضحة أن رسالة القبول أرسلت عن طريق الخطأ، وأن القبول سوف يشمل خريجات هذا العام، أو من يوجد اسمها في الكشوف.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل، بمحاسبة مرسل الرسالة، كما انتقدوا غياب التنظيم في الكلية، في حين شكك آخرون بأن القبول كان بناء على وجود ”الوساطة“.