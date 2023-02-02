بعد رفضه فتح حساب لـ"معاق".. إلزام بنك الخرطوم في السودان بالاعتذار

وتعود القصة إلى مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، حين توجه شاب سوداني من ذوي الإعاقة إلى بنك الخرطوم، فرع ود البشير، لفتح حساب له ومن ثم عمل تطبيق "بنكك"، لكي يتيح لنفسه إجراء المعاملات البنكية عبر التطبيق دون عناء الوصول إلى البنك.

لكن موظف البنك رفض فتح حساب باسمه، طالبا منه أن يفتح حساب بالوكالة لوالدته، إلا أن والدة الشاب طلبت من البنك فتح حساب باسم ابنها، مشددة على أنه بالغ وراشد، لكن البنك عاود رفض الطلب مجددا، ليبلغ الشاب ووالدته أن البنك يمنع فتح تطبيق "بنكك" لذوي الإعاقة.