بعد رفضه فتح حساب لـ"معاق".. إلزام بنك الخرطوم في السودان بالاعتذار
وجه بنك السودان المركزي جميع المصارف بفتح الحسابات المصرفية والبنكية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون استثناء.
وألزم البنك المركزي، بنك الخرطوم، بتقديم اعتذار عما بدر من أحد موظفيه؛ لرفضه فتح حساب لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ووفق موقع "أخبار السودان"، فإن بنك الخرطوم اضطر لتقديم اعتذار لمشروع المنتدى الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة في السودان، بعد الواقعة.
وقال منسق مشروع المنتدى الأفريقي، إن "بنك الخرطوم وصل إلى الشخص المعاق في بيته، وأكمل له إجراءات فتح الحساب".
وتعود القصة إلى مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، حين توجه شاب سوداني من ذوي الإعاقة إلى بنك الخرطوم، فرع ود البشير، لفتح حساب له ومن ثم عمل تطبيق "بنكك"، لكي يتيح لنفسه إجراء المعاملات البنكية عبر التطبيق دون عناء الوصول إلى البنك.
لكن موظف البنك رفض فتح حساب باسمه، طالبا منه أن يفتح حساب بالوكالة لوالدته، إلا أن والدة الشاب طلبت من البنك فتح حساب باسم ابنها، مشددة على أنه بالغ وراشد، لكن البنك عاود رفض الطلب مجددا، ليبلغ الشاب ووالدته أن البنك يمنع فتح تطبيق "بنكك" لذوي الإعاقة.