الكويتي خالد العازمي من السجن المؤبد إلى السياحة في جبال سويسرا (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، صورة، لقاتل الإعلامية هداية سلطان، خالد نقا العازمي، والذي خرج قبل نحو شهرين من السجن بعد دفع أكبر دية في تاريخ الكويت والتي تقدر بـ10 ملايين دينار (33 مليون دولار)، خلال تواجده مع أبنائه في جبال سويسرا.

وأظهرت الصورة، العازمي، وهو يتوسط أبناءه وهم يجلسون على زلاجات على الثلوج التي تغطي جبال سويسرا، وقد بدت عليهم السعادة.

#صورة | خالد نقا العازمي مع ابنائه في جبال سويسرا pic.twitter.com/YgOWJcxdlP — مباشر نيوز (@mobashernewss) July 21, 2019

ويبدو أن الرحلة الاستجمامية جاءت كترحيب بعودة ضابط الشرطة السابق للحياة الاعتيادية، بعد سجن دام 19 عامًا.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/ مارس 2001، إذ تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله للإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.