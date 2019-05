الإفراج عن الكويتي خالد العازمي بعد دفع أكبر ديَة لعائلة هداية السلطان (فيديو)

View this post on Instagram

أفرجت السلطات الكويتية، مساء اليوم الخميس، عن المواطن خالد نقا العازمي المدان بـ #قتل الإعلامية #هداية_السلطان قبل نحو 19 عامًا، عقب أيام من إصدار #مرسوم العفو الخاص به، وذلك بعد أن تم جمع ديَة بقيمة عشرة ملايين دينار ما يعادل 33 مليون دولار، للعفو عنه بعد التوافق مع ورثة الإعلامية.