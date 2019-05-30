الإفراج عن الكويتي خالد العازمي بعد دفع أكبر ديَة لعائلة هداية السلطان (فيديو)

أفرجت السلطات الكويتية، مساء اليوم الخميس، عن المواطن خالد نقا العازمي المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل نحو 19 عامًا، عقب أيام من إصدار مرسوم العفو الخاص به، وذلك بعد أن تم جمع ديَة بقيمة عشرة ملايين دينار ما يعادل 33 مليون دولار، للعفو عنه بعد التوافق مع ورثة الإعلامية.

وتداول النشطاء في الكويت مقاطع فيديو للحظات الأولى لخروج العازمي من السجن أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وقبيلة العوازم التي ينحدر منها ومختلف القبائل، التي ساهمت في الإفراج عنه منذ انطلاق حملة جمع التبرعات في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبث المغردون صورًا لتجمع المحتفلين والمهنئين بخروج العازمي أمام منزله، إضافة إلى تصدر ترند #خالد_نقا المرتبة الأولى في ”تويتر“ للمشاركة في التهنئة بخروجه من سجنه، بعد العفو عنه ودفع ديَة الإعلامية السلطان التي تعتبر أكبر ديَة جمعت في العالم خلال وقت قصير.

وكانت قبيلة العوازم قد نظمت حملة في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ لجمع التبرعات لدفع ديَة الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد، وهي قرابة 19 عامًا.

حضور كثيف من قبيلة العوازم وجميع أطياف المجتمع الكويتي مهنئين بخروج خالد نقا من أمام منزله. #خالد_نقا pic.twitter.com/5ASxyPRex6 — صحيفة القرين (@alQurainkwt) May 30, 2019

وشارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير إضافة إلى نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في الكويت بحملة التبرعات والدعوة إلى مساندة عائلة السجين العازمي؛ للمساهمة في الإفراج عنه، بعد أن قضى هذه الأعوام الطويلة في السجن.

شوفتك بعيون ربعك مثل شوف الهلال

و العوازم ما تعيّد بدون إهلالهاا .#خالد_نقا pic.twitter.com/GcOvJEELn8 — A???? (@al24x_x) May 30, 2019

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/ مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله للإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.