السعوديون يتبرؤون من هند القحطاني بعد تضامنها مع المثليين

هاجم عدد كبير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مواطنتهم المثيرة للجدل هند القحطاني، بعد انتشار تصريحات لها تعلن فيها تضامنها مع أصحاب الميول الجنسية المثلية.

وتصدر اسم القحطاني المقيمة خارج السعودية مواقع التواصل الاجتماعي، ودخل الوسم الذي يحمل اسمها ترند موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين المغردين السعوديين، حيث حرص الكثير منهم على انتقاد موقفها من المثليين.

#هند_القحطاني اول شي ما تمثل اهلها لا ابوها ولا اخوانها ولازوجها ولا امها واخواتها ولا عايلتها بكبرها لان مو رااضيين ولو راضيين ما هربت لامريكا زي البسه الغرقه هي والكلب الثاني

ثاني شي ماتشرف قحطان ولا تمس لهم بصله ولا توصل لمواطي رجولهم ولا تشرف عبيده ولا تمثل السعوديه كافه — iixxal (@iixxal_) July 14, 2019

وجرى تداول مقطع الفيديو الذي أعلنت فيه تضامنها مع المثليين على نطاق واسع، وطالبها البعض بحذف اسم قبيلتها من لاحقة اسمها، لكون الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه يسيء للقبيلة على حد قول البعض.

اللحين بفهم وش علاقة هالرد الطويل الغبي الساذج بالموضوع الأساسي؟ يا تردين على الموضوع نفسه أو تسكتين وتعيشين حياتك بعيد عن العالم! ولا حب الاتنشن والفلوس مو مخليك؟ تتكلم عن شعب عددهم فوق ٣٠ مليون نسمة ويقال انها تطلع فضايح اللحين وبتسكتنا بالرد!

#هند_القحطاني — Norah (@Perfffecto) July 20, 2019

#هند_القحطاني

الإعلام يظهر القبيح وينشرهم وهذي دايم طباعه وصفاته ولا كن هل تعرفون

مها القحطاني سعوديه حصدت الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للمخترعين عن جهاز لإعادة وتأهيل وتحفيز مرض الإعتلال الحسي وفاقدي الحس pic.twitter.com/tZJqOBpLMi — هدى القحطاني (@HoHocvoo) July 20, 2019

#هند_القحطاني عجزت افهمها شخصيتها ومبادئها مهزوزه ومتردده وعيالها فيهم خجل مو مثلها خاصه بنتها الكبيره تبي تربيهم على طريقتها الله يعينها على نفسها مادري وش موديها لأمريكا وش حادها تعيش هناك وتخلي اهلها وكيف سافرت مع عيالها محد منعها????????????؟؟؟؟؟؟ — nodaa18 (@nodaa181) July 14, 2019

#هند_القحطاني

اسهل طريقة اصبحت لجذب الانتباه لنفسك

هو اظهار انك متقبل للشذوذ وانها حرية رايي والمفروض نتقبلهم ، وقتها من المؤكد انك راح تكسب جمهور حتى لو انسبيت .. ( الله يردهم لعقولهم ) pic.twitter.com/Zvu32YGHBE — Anas Alharbi (@al7arbi_16) July 14, 2019

وطالب آخرون القحطاني التي تثير الجدل على الدوام بآرائها حول بعض القضايا الاجتماعية والدينية، بعدم الظهور على أنها سعودية، لأن آراءها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حد وصف البعض الآخر.

#هند_القحطاني

والله موضوع المثليه صار يرعبني جدًا ، وتذكرت قول الحبيب عليه الصلاةُ والسلام ("إذا استحلَّت أمَّتي خمسًا فعليهم الدَّمارُ إذا ظهر التَّلاعُنُ وشرِبوا الخمورَ ولبَسوا الحريرَ واتَّخذوا القَيْناتِ واكتفَى الرِّجالُ بالرِّجالِ والنِّساءُ بالنِّساءِ"). — د.نجود العتيبي???????? (@qvbv_115) July 20, 2019

#مؤامرة_الهروب

قصة #هند_القحطاني

عادت للوطن مغسول مخها وأفكارها

وكان هناك مغريات بدفع اجور طلب اللجوء

هربت مع موضي ودانه من لبحرين لأمريكا

وتم ضمهم للقروب وتوظيفهم لمخططاتهم

تحت اسم ناشط او ناشطه حقوقية.. هروب 3 سعوديات و لجوئهن لأمريكا

هاشتاق i_choose_to_stay# pic.twitter.com/JXRg4m3dvf — FAI$AL (@F____35) July 17, 2019

لما توصل لهذي المرحلة أعرف إنك بوقت صعب صعب صعب أطلب الله الثبات وإستعذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن.#العنود_العيسى #هند_القحطاني pic.twitter.com/uiEAX4XJ7H — إزدوَاجِي. (@ezdwaj07) July 16, 2019

نظرة رؤي تكفي

شفقة تجاه الأم مع خجل من تصرفاتها

أنا متأكدة أن #هند_القحطاني غير متزنة وانها كانت تحتاج تقدير لما تعتقد انها تتميز به من جمال واناقة ورشاقة لكنها لم تعي ان الحل لم يكن في الهروب والانسلاخ من الدين ثم التقاليد والأسرة

لكن هي دخلت الوحل وصعب ان تتراجع فستخوض فيه pic.twitter.com/8Q2MvaaZdD — تهامية (@alshehriah2019) July 13, 2019

ووجدت القحطاني من يقف بجانبها أمام موجة الانتقادات ضدها، إذ دافع بعض المدونين عنها وعن المثليين، وطالبوا بعدم الإساءة لهم.

#هند_القحطاني

هند القحطاني المشهوره الوحيده اللي ما افوت لها شي مثقفه و مسالمه و متفهمه و حياتها حلوه لانها نظيفه من جوا و قلبها ابيض مره مره احبها و اتمنى لها احلى حياه ♥️. — AL. (@Liiil90_) July 14, 2019

#هند_القحطاني صارت عندي اهم مشهوره اتابعها رغم ان مافي جديد عندها بس الوحيده الصادقه غير متصنعه ولا مستشرفه انسانه طبيعيه و بسيطه ترى المشاهير الأغلب أقذر ناس بالواقع و يصورون التقى في السناب و الهياط هند غير ❤️

عجبتني اليوم في كلامها عن المثليين ????️‍???? pic.twitter.com/DZMC58TThd — Soma Alghamdi ???????? MBS (@amalee2) July 14, 2019

وكانت القحطاني قد قالت في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

كل الأحترام والتقدير ل #هند_القحطاني التي أعلنت تضامنها واحترامها لحقوق وحريات مجتمع الميم ، نحن فخورين بك ????????????????????❤ pic.twitter.com/z4De2fyVL6 — منظمة مختلف????????????️‍???? (@mokhtaliforg) July 14, 2019

والمثلية الجنسية في السعودية مخالفة للقوانين المحلية المستمدة من الشريعة الإسلامية، لكنها تلقى مزيدًا من الانتشار في العالم، ويحظى بعض المنتمين لها بحقوق أقرتها القوانين.