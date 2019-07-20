السعودية تنقل مواطنًا إيرانيًا إلى سلطنة عمان بعد علاجه بالرياض

وافقت السعودية، اليوم السبت، على طلب إيراني عبر وسيط لنقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية تدعى ”سافيز“ إلى سلطنة عمان؛ إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن سفينة تتمركز شمال غرب الحديدة، ونقل إلى مستشفى في جازان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الخارجية السعودية تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض، لنقل المريض إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضحت الوكالة أنه ”جرى نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته“.

وأكدت أن ”عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان، جاء بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي“.