زوجان تسعينيان يودعان الحياة بفارق 26 دقيقة‎ (صور)

دقائق معدودات تلك التي شكلت الفارق الزمني بين وفاة زوجين تركيين تسعينيين، عاشا رفقة بعضهما البعض 70 عامًا، في ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.

الزوجان ”راضية يلماز“ و“عبدالرحمن يلماز“، وافتهما المنية عن عمر ناهز 92 عامًا، بفارق 26 دقيقة بينهما.

وتجاوز الزوجان مصاعب الحياة وضعف الإمكانيات، ونجحا في تربية 11 من الأبناء، أنجبوا لهما 30 حفيدًا.

وشكل ”راضية“ و“وعبدالرحمن“ مثالًا على الوفاء والإخلاص والتضحية للشباب وباقي الأزواج في الحي والعائلة.

وشهدت مراسم دفنهما، في قرية ”موريير“ بالولاية، مشاركة العشرات من الأشخاص سواءً من المقربين أو من سكان المنطقة.

ابنهما ”طوران“ (55 عامًا) يقول إن والديه أحبا بعضهما كثيرًا، وحرصا على تربية أبنائهما بشكل جيد، رغم ظروف المعيشة الصعبة في القرية.

وأضاف أن والدته توفيت في منزل الأسرة بالقرية، بينما الوالد في إحدى المستشفيات بالولاية، وذلك بفارق 26 دقيقة بينهما.