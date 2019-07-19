حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين بـ“نيوم“ السعودية

أثار تصريح وصفه السفير السعودي في لبنان وليد بن عبدالله بخاري بأنه ”غير دقيق“ جدلًا بين نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الحديث عن توفير المملكة عشرات الآلاف من فرص العمل للبنانيين في وقت تتزايد فيه المطالبة بتوطين الوظائف العامة في المملكة.

البداية جاءت بنقل صحيفة ”الجمهورية“ اللبنانية تصريحًا للسفير السعودي، يؤكد ”توفير السعودية 60 ألف فرصة عمل للبنانيين في المدن الاقتصادية المقبلة في المملكة“، كما أشارت إلى أن مبادرة رؤية ”المملكة 2030″ تتضمن فرصًا استثمارية بين لبنان والمملكة قد تكون مشروع إنقاذ لأي دولة“.

وأوردت الصحيفة أن السفير قال ”إن 32 شركة لبنانية حتى الآن وقّعت عقودًا ضخمة ضمن مشروع (نيوم)، فضلًا عن 200 شركة أخرى وقّعت عقودًا في مجالات الترفيه والسياحة في السعودية“.

وفي أعقاب ذلك، نشرت السفارة السعودية بلبنان تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، نفت فيها ما أوردته الصحيفة، قائلة: ”يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقًا لأنه لم يدل بأي تصريح بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين )، وتأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات“.

يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقا لأنه لم يدل بأي تصريح بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين )و تأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات. — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) July 19, 2019

ووصف التصريح بـ“غير الدقيق“ كان كافيًا لشن السعوديين انتقادات تجاه الموضوع في حد ذاته، رغم تناقل نفي السفارة والتصريح اللذين نقلته ”الجمهورية“ متلازمين، باعتبار أنّ النفي يستوجب إجابة واضحة.

واعتبار التصريح ”غير دقيق“ لا ينفي صحته، هكذا رأى بعض المغردين، حيث علقت ”ليلى“ تقول: ”لم يكن دقيقًا“ يعني مصرح بخصوص هالموضوع شكله واعدهم بعدد أكبر عشان كذا قال لم يكن دقيقا . عموما أنا أعتقد أن كلام الصحيفة صحيح وأن النفي خوفًا من ردة فعل الشعب . والا مواري السفير واضحه من أول يوم بلبنان“.

كما علق مغرد يدعى ”محمد“ بقوله: ”لا تقل (لم يكن دقيقاً) قل ما نقل كذب في كذب“. ورأى ”عوض المالكي“ أنه ”ان صحيح لم يصرح يجب رفع دعوى قضائية من قبل السفارة ضد هذه الصحيفة الكاذبة“.

وقال ”هتان“: ”طيب عطونا الكلام الدقيق اللي عند السفير .. التغريدة تعني أن الخبر صحيح لكن غير دقيق“.

بدوره، أيد مغرد يدعى ”أبو فهد“: ”لم تكن دقيقة.. يعني تفهم تن هناك تصريح وربما لم يحدد عدد الوظائف وما ذكرته الصحيفة قد يكون عدد أقل مما ذكر“.