فتح تحقيق بعد فيديو متداول لطبيب مصري يهين ممرضة سعودية

وجهت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر طبيبًا يعنّف ممرضة في مستشفى محايل العام، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بذلك.

حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم..#الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 18, 2019

وأثار الفيديو المتداول، غضبًا بين سعوديين من خلال هاشتاغ #طبيب_يهين_ممرضة_سعودية عبر موقع التواصل ”تويتر“، حيث قالوا إن ”مسؤول قسم الأشعة وهو مصري الجنسية، أهان ممرضة سعودية“ – وذلك في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

وسُمع في الفيديو صوت موظف في المستشفى وهو يصرخ من داخل غرفة، ثم خروج ممرضة من الغرفة، لكنه طلب منها العودة، ثم صفق الباب بقوة.

وطالب نشطاء بمحاسبة الوافد المصري على تصرفه، مستنكرين الفوضى في المستشفى وطريقة التعامل مع الكادر الطبي.