الطلاق في مصر.. أرقام مفزعة وظاهرة تتطلب تدخلاً عاجلاً‎ (فيديو إرم)‎

ازدادت في الآونة الأخيرة نسب الطلاق بشكل كبير في مصر، حتى وصلت إلى مليون حالة في العام بحسب التقارير الحكومية، أي حالة كل دقيقتين ونصف.

وقال الدكتور مصطفى البنان، المستشار القانوني لمركز المعلومات لرئاسة الوزراء في حديثه لـ ”إرم نيوز“ إن من أهم أسباب زيادة نسب الطلاق في الفترة الأخيرة، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي زادت بشكل كبير على كاهل الأسرة المصرية، كما أن طرق التعارف الجديدة للطرفين لا تساعد كلا منهما في التعرف على صفات الآخر بشكل قوي وعميق.

وشدد الدكتور ماهر عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر على ضرورة وجود دور توعوي لمتخصصين من وزارة الشؤون الاجتماعية والطب النفسي والاقتصاد لتوعية الزوجين بمفهوم الزواج والمسؤوليات التي يجب أن يتحملها الطرفان، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعي يقوم على التفاهم والمودة.

وتحدث بعض المواطنين المصريين عن أساب زيادة نسب الطلاق، لافتين إلى أن الأزمات الاقتصادية السبب الرئيسي، لأنها تؤثر على الناحية النفسية والاجتماعية للزوجين، فيما أكد آخرون أن طرق التعارف الجديدة وفترات الخطوبة لا تساعد على فهم كل طرف للآخر بشكل كبير.