مصر.. إصابة العشرات في اشتباكات بين الأمن وأولياء أمور طلبة ثانوية عامة (فيديو )‎

شهدت مدينة بيلا بكفر الشيخ في دلتا مصر، مساء الاثنين، اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والأهالي، إثر إقدام قوات الأمن على فض احتجاجات نظمها أولياء الأمور، أمام مبنى ديوان الوحدة المحلية؛ بسبب تأخر ظهور نتيجة الثانوية العامة، في مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، وعدم ظهورها على المواقع الإلكترونية للوزارة مثل باقي اللجان.

وأكد مصدر أمني أن عددًا من أولياء الأمور نظموا الأحد، مظاهرات احتجاجية، أمام ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا؛ بسبب ما أسموه حجب نتيجة أبنائهم الممتحنين في لجنة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، وعدم ظهورها حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“ أن عدد المحتجين ازداد الإثنين أمام مبنى ديوان الوحدة المحلية، مطالبين بوضع حل لتأخر نتائج مدرسة الشهيد ”محمد لطفي“ رغم ظهورها على مستوى الجمهورية، قبل السبت الماضي.

وأوضح أنه مع تزايد عدد الأهالي، دفعت الأجهزة الأمنية، بمديرية كفر الشيخ، بقوة أمنية لفض الاعتصامات، التي نظمها الأهالي، وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج والفوضى في نطاق الدائرة بين قوات الأمن والأهالي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية استعانت بقوات خاصة، للسيطرة على المظاهرات.

وأكد المصدر أن أحد الشوارع الرئيسة تم إغلاقه تمامًا من قبل المحتجين، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدها، وأسفرت عن إصابة العشرات بحالات إغماء إثر ضربهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وتداول الرواد عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو مصورة، ترصد الحالة المتوترة التي شهدتها، مدينة بيلا بكفر الشيخ، والاشتباكات بين قوات الأمن والأهالي.

وكان العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، التقى بأولياء الأمور المتجمهرين، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، مساء أمس الأحد، واستمع عضو مجلس النواب لمطالب أولياء الأمور بخصوص حجب نتيجة أبنائهم الممتحنين بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، ووعدهم بحل المشكلة مع مسئولي وزارة التربية والتعليم والاستفسار عن سبب حجب النتيجة.

وبحسب ”محمد السيد“ أحد أولياء الأمور، بمدينة بيلا، أكد أنه يقف ضمن الاحتجاجات التي تم تنظيمها أمس، للمطالبة بظهور نتائج أبنائهم، لأن لجان المدارس الأخرى التابعة لإدارة بيلا التعليمية ظهرت النتائج فيها بصورة عادية، ما أدى إلى إصابتهم بالقلق والتوتر بسبب حجب نتيجة مدرسة الشهيد العشري تحديدًا.

وأضاف السيد لـ“إرم نيوز“ أنه يطالب وزارة التربية والتعليم، بإصدار بيان يوضح حقيقة الأمر، حتى يهدأ الشارع في مدينة بيلا، والحد من حالة القلق والتوتر التي يعيشها أولياء الأمور خلال الأيام الماضية.

وفي السياق ذاته، نفي مصدر من الإدارة التعليمية في محافظة كفر الشيخ، تلقي أي إشارات من الأهالي بشأن مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، سواء بحجب نتيجة المدرسة أو أي مشاكل أخرى يعاني منها المواطنون.

وكانت نتيجة الثانوية العامة 2019، قد ظهرت السبت الماضي، بعدما اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بنسبة نجاح تجاوزت 78%، وهي النسبة التي سجلت ارتفاعًا عن العام الماضي بـ 4%.