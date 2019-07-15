مصر.. تجديد حبس علا القرضاوي بتهمة ”تمويل الإرهاب“‎

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة القيادي الإخواني الهارب، يوسف القرضاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتواجه علا القرضاوي اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، تنفيذ المتهمة لمخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج.

وأضافت أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.