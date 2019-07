تيريزا ماي ترقص في آخر أيامها بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا (فيديو)

استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها لعرض بعض حركاتها الشهيرة في الرقص على أنغام أشهر أغاني فريق آبا مثل ”دانسنج كوين“ أو ”الملكة الراقصة“ و“ماما ميا“ خلال أحد المهرجانات.

وظهرت ماي، في مقطع فيديو، وهي ترقص في مهرجان هينلي بينما كان زوجها ورجال آخرون يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها.

Theresa May dances along to ABBA (again)…. and unexpectedly, Van Halen’s Jump. (via Daily Mirror) pic.twitter.com/O1MD4wW863

— Julian Druker (@Julian5News) July 14, 2019