ترامب ينتقد بشدة إدارة تيريزا ماي لعملية بريكست

المصدر: أ ف ب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، تنديده بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية ”بريكست“، وحملها مسؤولية ”الفوضى“ القائمة حاليًا، معربًا عن سروره لرحيلها القريب.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست“.

وأضاف ترامب قائلًا: ”لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف“، مشيرًا إلى أن ”الخبر السعيد بالنسبة للمملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة“.