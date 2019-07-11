انتقادات لاذعة لرئيسة المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن بعد حديثها عن ”الواسطة“

تعرضت رئيس المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن الدكتورة أسيل العوضي، لانتقادات لاذعة عقب حديثها عن ضرورة التزام الطلبة في أمريكا بالقانون وعدم ارتكاب المخالفات وعدم الاعتماد على ”الواسطة“.

وكانت العوضي تتحدث خلال لقاء نظمه ”الاتحاد الوطني لطلبة الكويت“ فرع أمريكا للطلبة المبتعثين الجدد، يوم الأربعاء.

وقالت العوضي، التي تم التجديد لها لرئاسة المكتب الثقافي للسنة الخامسة: ”عليكم باحترام القوانين واللوائح فإنكم ستفاجئون بمجتمع يطبق القانون أنتم مع الأسف غير معتادين عليه ولا يوجد واسطة فمن يخالف القانون سيسجن“.

وأبدى النشطاء استياءهم من خطاب الدكتورة العوضي الذي وصفوه بـ“المحبط وغير الموفق“، وذلك عقب تطرقها إلى استخدام ”الواسطة“ حيث تم توجيه الاتهامات إليها من قبل بعض النشطاء بأن ”تعيينها جاء عن طريق الواسطة“.

ووجه نواف الهندال ‏‏‏‏‏‏مؤسس منظمة ”كويت ووتش لحقوق الإنسان“ انتقاداً لاذعاً للعوضي قائلاً: ”دكتورة أسيل تتكلم عن الواسطه الظاهر خذاها الحماس ونست هي شلون للحين بمنصبها وشلون تعينت“.

وقال الناشط أحمد العنزي: ”خطاب غير موفق أبدا للدكتورة أسيل العوضي وأعتقد أنه لا يمثل المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج. من المعيب جدًا التحدث مع الطلبة الكويتيين بهذا الشكل، فهم مواطنون مدنيون اعتادوا على تطبيق القانون المحلي وقادرون على التفاعل مع قوانين أمريكا وغيرها. لم نعهد هذا الحديث من الدكتورة أسيل“.

ووصف المحامي يوسف الحربش خطاب العوضي بـ“السلبي“، معلقًا بالقول: ”كمية سلبية رهيبة جدًا في مضمون الكلام.. المفروض التركيز على دور المكتب الثقافي والجوانب الأكاديمية وتشجيع الطلبة“.

وفيما أيدت الكاتبة أروى الوقيان حديث الدكتورة العوضي إلا أنها تساءلت عن مدى قانونية تجديد التعيين لها للسنة الخامسة على التوالي.

وقالت الوقيان: ”كل اللي قالته أسيل العوضي أتفق معه، وهي كفاءة بدون شك ولكن هل هو قانوني تجديد منصبك للسنة الخامسة على التوالي؟ أنا متأكدة هناك كفاءات تنتظر نفس فرصة العمل، مجرد تساؤل لا أكثر“.

في المقابل، لاقت الدكتورة العوضي ترحيباً من قبل آخرين وصفوا خطابها بـ“المنطقي والصحيح وإظهار الواقع في أمريكا للطلبة المستجدين لتجنب الوقوع في المخالفات“.