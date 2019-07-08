”الشورى السعودي“ يشكل لجنة خاصة لدراسة مقترح ”مكافحة العنوسة والطلاق“

قرر مجلس الشورى السعودي، يوم الإثنين، تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح جديد يستهدف حل مشكلتي العنوسة والطلاق في السعودية، مع تزايد الأرقام المسجلة في البلاد وارتفاع أصوات الداخل بمعالجة الظاهرة.

وقال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“، في أعقاب جلسة له يوم الإثنين: ”الشورى يقرر تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير خالد آل سعود والدكتور خالد العقيل، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس“.

#الشورى يقرر تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق" المقدم ، من عضوي المجلس سمو الأمير د. خالد آل سعود و د. خالد العقيل ، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) July 8, 2019

ونال المقترح في جلسة اليوم، تأييد أغلبية الأعضاء لدراسته، ما يعني أنه سيخضع للتصويت في الأيام المقبلة فور انتهاء دراسته من قبل اللجنة المشكلة، وإذا ما نال تصويت الأغلبية فستتم إحالته إلى مجلس الوزراء ليكون نافذًا إذا ما وافقت عليه الحكومة.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحلول التي يقدمها المقترح لحل مشكلتي العنوسة والطلاق في المملكة، وما إذا كان يتضمن سن تشريعات تتعلق بتحديد تكاليف الزواج، سيما المهور العالية، أو تقديم قروض للمتزوجين.

وتعرّف هيئة الإحصاء السعودية الرسمية، المرأة العانس بأنها من تجاوزت سن الـ 32 عامًا ولم تتزوج، مشيرة إلى أن عددهن يفوق الـ 225 ألف امرأة سعودية، وفقًا لإحصائية تعود لثلاث سنوات.

كما تقول إحصاءات وزارة العدل السعودية، إن حالة طلاق واحدة تقع في محاكم المملكة كل عشر دقائق. وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.