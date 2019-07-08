رغم خلافهما.. الباحة السعودية تجمع أنغام وأصالة في حفل غنائي ضخم

رغم الخلاف المحتدم بينهما؛ إلا أن مدينة الباحة السعودية ستجمع المطربة السورية أصالة وزميلتها المصرية أنغام حيث تحييان حفلين غنائيين على مسرح واحد يومي الـ 10 والـ11 من تموز/يوليو الجاري.

ويحتضن مسرح القرية التراثية بمراوة في مدينة الباحة السعودية، حفلين ضخمين للمطربتين أصالة وأنغام ضمن فاعليات الهيئة العامة للترفيه، رغم الخلاف المشتعل بينهما والذي وصل إلى القطيعة التامة خاصة بعد ارتباط الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بأنغام.

وعلى ما يبدو فإن شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات الراعية لهما، تصر على جمعهما في محفل واحد في كل فاعلية غنائية، بعد أن جمعت بينهما في شهر نسيان/أبريل الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز؛ ما قد يفتح الباب للصلح بعد تفاقم الفجوة بينهما.

وحسب الشركة، فإنّ المطربة أصالة تحيي حفلًا غنائيًّا الخميس المقبل، الموافق الـ 11 من تموز/يوليو الجاري، بمسرح القرية التراثية ضمن فعاليات حفلات صيف المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الخليجي عبادي الجوهر.

بينما تحيي الفنانة أنغام حفلًا في نفس فعاليات المهرجان برفقة الفنان السعودي محمد عبده، الأربعاء المقبل، الموافق الـ 10 من تموز/يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفلان حضورًا جماهيريًّا من مختلف الجنسيات.

ونشب خلاف حاد بين أنغام وأصالة، مطلع العام الجاري، بعد زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة، وانقطعت العلاقات بين الثنائي، وخرج كل منهما على المنصات الإعلامية يهاجم الآخر.

وفي نيسان/أبريل الماضي، تواجدت المطربة السورية أصالة نصري، وزميلتها المصرية أنغام في العاصمة السعودية الرياض، في التوقيت ذاته لارتباطهما بإحياء حفلتين على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز.

وأكدت مصادر مُقرّبة وقتها من أصالة نصري – فضّلت عدم ذكر اسمها- أنّ هناك محاولات جادة من عدد من الأطراف للصلح بينهما وتقريب وجهات النظر، مشيرةً إلى أنّ ”هذه المفاوضات سوف تستمر خلال تواجدهما في العاصمة السعودية الرياض وربما تتم عملية الصلح فيها“.

وأثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وصلت حد نشوب خلاف بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة، رغم العلاقة القوية التي تجمع أنغام بزميلتها، إلا أن البعض يبرهن على أن الأزمة سببها أن أحمد إبراهيم متزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.