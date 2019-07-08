من هي ”أم جوجو“ التي شغلت السعوديين بتعنيف ابنتها؟

أثارت واقعة تعنيف أم لابنتها في المملكة العربية السعودية، تساؤلات بين ناشطين، بعد انتشار هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو، عبر موقع التواصل ”تويتر“، حول هوية ”أم جوجو“، وإن كانت في الأصل والدة إحدى شهيرات السوشيال ميديا أم لا.

وانقسم ناشطون بين مؤيد ورافض لطريقة ”أم جوجو“ في تربية ابنتها؛ بعد أن ظهرت في مقطع فيديو متداول، وهي تكيل السباب لها ولصديقاتها، وتضربها بالعصا.

مجرد تبحث عن الشهره هي وبنتها معقوله العالم وصلت الى مرحله من هالتخلف وبحث عن المال..

#نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو — الـنـادره♚ (@Alroqea_) July 8, 2019

ورغم أن ”أم جوجو“ لم تكشف عن وجهها أو من هي، لكنها كشفت عن أسباب تصرفها، مبررة أن ابنتها بقيت مستيقظة حتى الرابعة فجرًا، وهي تتحدث مع صديقاتها عبر مواقع التواصل، الأمر الذي دفعها لتوجيه الشتائم لها ولصديقاتها عبر مواقع التواصل، ولضربها لابنتها، ثم نشر الفيديو.

ذكيه فضحت بنتها و بعدها يزيد متابعينها ومتابعين بنتها

وبعدين يجيهم اعلانات ويسافرون بلاش و يقابلون يزيد الراجحي و يطلعون سناب لا تضغطون على اباءكم بالسفر ترانا ما تعبنا من جمع الفلوس مثلهم #نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو — هلالي بس???? ♥ (@crash11914) July 8, 2019

لكن ناشطين وجهوا اتهامات لـ“أم جوجو“، مشككين بحقيقة تصرفها، ولافتين إلى أنه وفي حال لم تكن ”أم جوجو“ أو ابنتها من شهيرات السوشيال ميديا، فإنهما سعتا لذلك عبر مقطع فيديو مفبرك.

الام تجلدها بعدين البنت تنزل مقطع ضيفوني عشان تعرفون السالفه ترى واضحه ياكمخ انهم يبون يشتهرون .. #نطالب_بالقبض_على_ام_جوجو — # (@26May__) July 8, 2019

وعلق مغرد يدعى ”راعي“: ”دعاية ونجحت في تحقيق المطلوب“.

وظهرت ابنة ”أم جوجو“ بالفعل في مقطع فيديو آخر بعد واقعة تعنيفها من قبل والدتها، حيث قالت إن اسمها جنى، وإنها التي ظهرت أثناء التعنيف، داعية ناشطين لمتابعتها عبر مواقع التواصل، بدعوى رغبتها في تفسير ما حدث لها.

وقالت: ”هاي أنا جنى، أنا اللي انتشرت قصة الفيديو اللي صورته ماما، حاولت إني اتواصل معكن من كل سنابة من كل طريقة، ما قدرت، لكن الحمدلله في ناس جو عندي فسناب وفهموا القصة وفهموا السالفة، لكن حيكون في بث مباشر عندي بسنابة والانستا، تحطون الكولد سناب وانستا تجون هناك (..)“.

وكتب مغرد، باسم ”كوكي“: ”باين من الفيديو انه ممثل حتى لو تسمعو الخبطه الاولى وتعرفو ان الحمقى يبغو يصيرو مشاهير وبعدها بنتها تطلع تقول تعالو انستا ولا سناب تبغى تصيير مشهووره بالقوه ولكن لله في خلقه شؤون فقط رأي“.

وبعد تداول المقطع، دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من لديه أي معلومات حول الفيديو، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري، بينما لم يتم الإعلان لحد اللحظة عن إلقاء القبض على ”أم جوجو“ أو صدور بيان بشأن ما حدث.