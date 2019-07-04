روسي يطلب الزواج من حبيبته تحت تهديد السلاح (فيديو)

كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، لحظات رعب عاشتها أسرة في روسيا، بعد تعرضها لهجوم من طرف مجموعة مسلحة وتم توقيفهم والتحفظ عليهم، قبل أن يكتشفوا أن الأمر برمته مجرد دعابة.

ولجأ شاب روسي إلى تلك الحيلة من أجل عرض الزواج على صديقته بطريقة غير مألوفة، إذ إنه خلال تثبيته وصديقته من قبل مجموعة المسلحين، قام أحدهم بإعطائه خاتم الزواج ليقدمه لصديقته معلنًا رغبته في الزواج.

وكانت الصدمة الثانية مفرحة أكثر من الأولى، وعلى الرغم من هول الموقفين إلا أن الفتاة السعيدة تمالكت أعصابها ومنحت صديقها موافقة على الزواج، وفقًا لما أوردته صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

ومنذ نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حصل على أكثر من مليوني مشاهدة، واجتذب العديد من التعليقات السلبية، إذ قالت ”سي سي“: ”كيف ترضين بهذا؟ فهي تبكي وتقول نعم“.