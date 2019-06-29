طيار يلجأ لحيلة ”مُبتكرة“ لطلب الزواج من صديقته (فيديو)

لجأ طيار أمريكي يُدعى ديفيد سيناس لطريقة مبتكرة لطلب الزواج من صديقته المدعوة ليز كونر، وهما على ارتفاع أكثر من 1500 متر في سماء ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

واصطحب ديفيد البالغ من العمر 25 عامًا، صديقته كونر (25 عامًا) في أول رحلة لها على متن طائرة صغيرة، ووضعها في مقعد الطيار المساعد، بينما جلس صديقاهما المقربان في المقعد الخلفي من الطائرة.

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا خفية في الطائرة، الطيار يجلس مع صديقته في قمرة القيادة، قبل أن يخبرها بأن هناك حالة طوارئ تستدعي إجراء هبوط اضطراري قبل أن تتحطم الطائرة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي الأثناء طلب ديفيد من صديقته قراءة التعليمات الخاصة بالهبوط الاضطراري، فبدأت تقلق مع قراءة تعليمات الهبوط في حقل إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار، حتى وصلت إلى سطر يقول: ”الطيار يحب مساعدة الطيار إلى الأبد“، قبل أن يحثها ديفيد على متابعة القراءة.

وعندما قرأت ليز سؤالًا يقول: ”هل تقبلين الزواج من الطيار؟“، استدارت لتجد ديفيد يقدم لها علبة بيضاء تحتوي خاتم زفاف، وقالت ”ليز“ وهي تبكي: ”يا إلهي، أجل، هل تريد الزواج مني؟“، فأجابها ”ديفيد“: ”بالطبع“، قبل أن ترتدي الخاتم.

ومن المقرر أن يتزوج الثنائي اللطيف في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد مرور 3 أعوام على ارتباطهما.