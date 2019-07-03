سجن عراقي ابتز فتاة عبر ”فيسبوك“ 7 سنوات

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الأربعاء، بالسجن سبع سنوات بحق مدان ابتز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وساومها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ”المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد، من خلال اختراق حسابها عبر ”فيسبوك“ والحصول على صور الضحية، ومن ثم بدأ بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الشخصية“.

وأضاف البيان أن ”المتهم اعترف أمام المحكمة بجريمته، وعملية القبض عليه جرت عبر كمين أعد من قبل القوات الأمنية بناء على أوامر قضائية“.

وتابع: ”المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات“.

وينص قانون العقوبات العراقي على عقوبة بالسجن تصل إلى سبعة أعوام وغرامة مالية على كل من يبتز أو يهدد أي شخص الكترونيًا عبر مواقع التواصل، أو أية وسيلة الكترونية“.