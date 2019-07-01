”فيسبوك“ يحذف الصفحة الرسمية لوزير الداخلية العراقي الجديد

أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي، يوم الإثنين، أن ”فيسبوك“ حذف جميع الصفحات التي تحمل اسم وزير الداخلية العراقي الجديد ياسين الياسري.

وقال المركز في بيان صدر عنه، إن ”الحذف شمل أيضًا الصفحة الرسمية للوزير التي أعلنت عنها وزارة الداخلية“.

ورجح أن يكون ”الحذف حدث نتيجة خطأ ارتكبته إحدى المؤسسات الحكومية التي جمعت كل الصفحات التي تسمى باسم الوزير، وقامت بالطلب من فيسبوك حذفها ومن ضمنها الصفحة الرسمية التي تم الإعلان عنها، مع الأخذ بالاعتبار أن صفحة الوزير لم تنشر ما يخالف معايير فيسبوك ولم ترتكب أي مخالفة“.

وأضاف المركز أن ”هذا الأمر يشير بوضوح إلى افتقار الحكومة العراقية لاستراتيجية واضحة للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وفقدان المركزية في التعامل مع هذا الملف المهم، حيث توجد عدة مراكز أو هيئات أو أطراف رسمية تتعامل مع فيسبوك وشبكات التواصل الأخرى في قضايا التوثيق والحذف، وكل المتعلقات الأخرى ما سبب نوعًا من الإرباك والأخطاء في بعض القرارات ”.

وكان وزر الداخلية، ياسين الياسري، أدى الإثنين 24 حزيران/يونيو، الماضي، اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي، بعد أن صوت الأخير على منح الثقة له.