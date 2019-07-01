السعودية توفر آلاف فرص العمل التدريبية للطلاب في فصل الصيف (صور)

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الإثنين، عن توفير 26 فرصة عمل تدريبية في منشآت القطاع الخاص، للطالبات والطلاب السعوديين الراغبين بتنمية مهاراتهم خلال فصل الصيف.

ويشرف صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“، على برنامج صيفي يستهدف كل عام، تدريب الشبان والشابات السعوديين في قطاعات سوق العمل، خلال العطلة الصيفية وسط انضمام آلاف الطلاب للبرنامج.

وسيتاح للمقبولين في البرنامج، الذي يشترط أن لا يقل سن المتدرب أو المتدربة عن 17 عامًا، العمل لمدة 4 أسابيع في مصانع وشركات ومنشآت صناعية وتجارية وسياحية وغيرها من قطاعات سوق العمل.

ودعا الصندوق التابع لوزارة العمل، الطلاب والطالبات السعوديين للانضمام وشغل الفرص التدريبية المتوفرة هذا الصيف، فيما بلغ عدد من تم قبولهم في البرنامج لحد الآن 13 ألف طالب وطالبة.

كما دعا صندوق ”هدف“ منشآت القطاع الخاص لتقديم مزيد من الفرص التدريبية قبل انطلاق برنامج العمل يوم 7 يوليو/تموز الجاري، إذ بلغ عدد المنشآت التي انضمت للبرنامج لحد الآن 1561 منشأة.

أشكر شركائنا في #القطاع_الخاص على تقديمهم 26 ألف فرصة تدريبية لتأهيل شباب وبنات الوطن ضمن برنامج #صيفي، وأدعو أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات إلى الاستفادة من هذه الفرص لإعدادهم لسوق العمل مستقبلاً واستثمار وقتهم بالفائدة، وذلك عبر الرابط: https://t.co/Zbvrw1bZLx pic.twitter.com/u2KqIva94B — محمد بن أحمد السديري (@DrAlsudairy) July 1, 2019

وتشترط قوانين وزارة العمل السعودية أن تلتزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات السعوديين؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويلقى البرنامج كل عام إقبالًا كبيرًا من طلاب وطالبات المملكة، مع تحول القطاع الخاص لوجهة رئيسية للسعوديين الباحثين عن عمل، بالتزامن مع توطين كثير من القطاعات التي كان الوافدون الأجانب يهيمنون عليها.

ويقول الطلاب والطالبات الذين سينضمون للبرنامج التدريبي، إنه سوف يساعدهم في معرفة قدراتهم وميولهم العملية، واختيار التخصصات التي سيدرسونها بعد المرحلة الثانوية.

ويشتكي البعض من عدم التزام كل منشآت القطاع الخاص بالبرنامج، سواء عن طريق عدم الإعلان عن الفرص التدريبية المتاحة، أو برفض طلبات الراغبين بالتدريب دون وجود مبرر، فيما يتحقق صندوق ”هدف“ من هذه الشكاوى.

وتعول وزارة العمل على البرنامج في تهيئة السعوديين والسعوديات، ليكونوا مؤهلين للعمل في منشآت القطاع الخاص، ويمتلكون المهارات المطلوبة التي تشترط الشركات والمصانع توفرها في موظفيها.