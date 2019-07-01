التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية، وفق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المالكي، قوله إن ”قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية“.

وأضاف المالكي أن ”الأداة الإجرامية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار؛ لتنفيذ الأعمال العدائية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها“.

وأكد المالكي على ”استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الحوثية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.