إغلاق حمامي سباحة في فرنسا بسبب خلاف حول ارتداء الـ“البوركيني“

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس بلدية مدينة ”غرونوبل“ الفرنسية إغلاق حمّامي سباحة تابعين للبلدية بالرغم من موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك بعد خلاف حول ارتداء نساء للباس السباحة الإسلامي الذي يسمى ”بوركيني“ ويغطي كامل الجسم.

وقصدت نساء مسلمات الأحد وأيضًا الشهر الماضي حمامي السباحة في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا بمبادرة من مجموعة ”تحالف المواطن“ الحقوقية، على الرغم من الحظر الذي تفرضه البلدية على ارتداء الـ“بوركيني“، وهي كلمة مركبة من برقع وبيكيني.

وقالت البلدية في بيان إن رجال الإنقاذ طلبوا إغلاق حمامي السباحة لأنهم ”موجودون هناك للحفاظ على سلامة السابحين ولا يمكنهم فعل ذلك عندما يتعين عليهم القلق بشأن الحشود“ التي نتجت عن ارتداء نساء لملابس السباحة تلك.

وأضاف البيان: ”نحن نعمل من أجل حل إيجابي“ لهذه المشكلة.

وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة عام 2011.