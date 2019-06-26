وفاة الممثلة الفرنسية إديت سكوب عن 81 عامًا

المصدر: ا ف ب

توفيت الممثلة الفرنسية، إديت سكوب، التي تعاونت مع البعض من كبار المخرجين، من أمثال الفرنسي التشيلي راوول رويز والفرنسيين جورج فرانجو وأوليفييه أساياس، الأربعاء، عن 81 عامًا، بحسب ما أعلن وكيل أعمالها لوكالة فرانس برس.

وقال سدريك بورشيه من وكالة ”سينيه آر“: ”توفيت إديت سكوب صباحًا في باريس“.

وخاضت إديت فلاديميروفنا سكوبلتزين مجالي السينما والمسرح في مسيرتها الزاخرة بالأعمال والممتدة على ستين عامًا.

وهي تعاونت ست مرات مع جورج فرانجو المخرج الفرنسي الرائد في مجال سينما الخيال، كما مثّلت أيضًا في ستة أفلام للمخرج راوول رويز، كان أولها ”لا فوكاسيون سوسباندو“ سنة 1977.

واشتهرت بالقناع الأبيض الذي وضعته في فيلم ليوس كاراكس ”هولي موتورز“.

وقد رشّحت للمرة الأولى لجائزة سيزار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن أدائها في ”لور ديتيه“، وهي دراما عائلية من إخراج أوليفييه أساياس.

ولم تظفر بالجائزة التي رشحت لها مرة ثانية عن فيلم ”هولي موتورز“.