تعرّف على الشروط الستة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية

كشف مركز الإقامة المميزة الذي بدأ اليوم الأحد، باستقبال طلبات الأجانب الراغبين بالحصول على إقامة بمواصفات عديدة في السعودية، عن ستة شروط لمن يرغب بالتقدم إلى المركز بطلب حمل الإقامة الجديدة.

وقال المشرفون على المركز إن شروط التقديم هي:

1- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

2- ألّا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

3- خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

4- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

5- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

6- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.

وأقرت السعودية نظام الإقامة المميزة، الشهر الماضي، والذي يتيح منح بعض الوافدين الأجانب إقامات شبيهة بنظام ”الجرين كارد“ المتبع في عدة دول، وفق شروط تتضمن دفع رسوم باهظة مقارنة برسوم الإقامة العادية، مقابل التمتع بمزايا مثل حرية التنقل والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.

ويتم التقدم للحصول على الإقامة المميزة بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة على شبكة الإنترنت، والتي تتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، والذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة و 100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم على الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء المتعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.