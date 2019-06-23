السعودية تطلق نظام ”الإقامة المميزة“

ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن بدء مركز الإقامة المميزة، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ”سابرك“ saprc.gov.sa.

وقالت ”واس“ بأن المركز يتطلع لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ”سابرك“، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة (800 ألف ريال)، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً (100 ألف ريال)، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

ونظام الإقامة المميزة مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.

وتسمح الإقامة المميزة للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.