تعرّف على عشر مزايا يتمتع بها حامل ”الإقامة المميزة“ بالسعودية

كشف مركز الإقامة المميزة، التي بدأت السعودية باستقبال طلبات الراغبين بالحصول عليها، اليوم الأحد، عن عشر مزايا لمن سيحمل تلك الإقامة بشقيها الدائم والوقت.

وأقرّت السعودية نظام الإقامة المميزة، الشهر الماضي، والذي يتيح منح بعض الوافدين الأجانب إقامات شبيهة بنظام ”الجرين كارد“ المتبع في عدة دول، وفق شروط تتضمن دفع رسوم باهظة مقارنة برسوم الإقامة العادية.

والمزايا التي سيحصل عليها حملة الإقامة المميزة هي:

1.الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

2.تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

3.استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

4.امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية.

5.الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعًا وتسعين سنة) ، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير.

6.امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها في المملكة.

7.العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أيًا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

8.حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.

9.استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

10.مزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ويتم التقدم للحصول على الإقامة المميزة بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة على شبكة الإنترنت، والتي تتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، والتي تبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة و 100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم على الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء المتعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.