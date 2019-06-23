قناة عبرية تفصل مذيعة إسرائيلية شهيرة بسبب انتقادها للجيش

كشفت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، عن قرار فصل اتخذته القناة العبرية 13 بحق مذيعة إسرائيلية شهيرة، يقضي بمنعها من تقديم برنامج تلفزيوني وإعفائها عن العمل بشكل كامل؛ بسبب انتقادها للجيش الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة، فإن القناة العبرية 13 فصلت الصحفية ”أوشرات كوتلر“ من تقديم البرنامج الصباحي؛ على إثر العاصفة التي أثارتها خلال الأشهر الماضية، بعد انتقادها للجيش.

ووصفت المذيعة الإسرائيلية جنود الجيش على الهواء مباشرة بـ ”الحيوانات البشرية“؛ بسبب أفعالهم ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، والتي تتمثل في الاعتقالات والمداهمات والاعتداءات اليومية على الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت أقوال المذيعة انتقادًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث طالب الكثير من المسؤولين الإسرائيليين بفصلها عن العمل وتقديمها للمحاكمة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه يفخر بجنود الاحتلال ويحبهم كثيرًا، وإن أقوالها تستدعي انتقادًا كبيرًا.

في حين قال وزير التعليم الإسرائيلي السابق، ”نفتالي بينت“، إن جنود الجيش يضحون بأنفسهم حتى تستطيع المذيعة النوم بأمان، طالبًا منها الاعتذار والتراجع عن أقوالها.