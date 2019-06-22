مهرجان لـ“العُري“ يثير غضبًا في الجزائر (صور)

أثار تنظيم مهرجان ”مشبوه“ في مدينة بجاية الساحلية شرق الجزائر، غضبًا شعبيًا حيث قام مئات المحتجين بسد الطريق الرئيس للمدينة بالحجارة والمتاريس، وطالبوا السلطات بإغلاق الحانات، والملاهي، وبيوت الدعارة.

وهاجم المحتجون الغاضبون مسؤولي المحافظة بسبب ”سماحهم“ بانتشار الملاهي على طول سواحل منطقة القبائل الكبرى، خاصة خلال فصل الصيف.

وأبدى المحتجون غضبًا شديدًا مما قالوا إنه ”مهرجان مشبوه يُنظَّم على أحد شواطئ بجاية، أكثر المدن تحررًا في الجزائر؛ ويقوم رواده بالسباحة وهم عُراة“.

وتجمهر المتظاهرون في المكان المسمى ”إعزوڨن“، رافعين مطالبهم للجهات المسؤولة بغلق أوكار الفساد، التي عاثت في منطقة القبائل فسادًا.

وأوضح المحتجون من سكان القرى أن ”غلق الطريق هو ورقتهم المتبقية لإجبار المسؤولين المحليين على تطبيق القانون، والاستجابة لمطالبهم المشروعة“.